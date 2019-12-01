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Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi Dalyan Barınağı ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sepetli vinç yardımıyla kedinin bulunduğu yere çıkarak hayvanı kurtardı. Kedi, bakım evinde tedavi altına alındı.

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