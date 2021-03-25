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Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenlerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi sevk edildi. Merdivenle ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, testereyle ağacın dallarını budayarak kediye ulaştı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sokağa salındı.

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