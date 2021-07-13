Pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı

Muğla'nın Datça ilçesinde gazetecilik yapan Sebiha Arslan, pandemi döneminde biri Datça İlçesi'nin doğal ve tarihi güzelliklerini ele ala diğeri ise Türkiye'nin 81 ilinden 81 farklı insanın hayata dokunan çalışmalarını içeren iki ayrı kitap hazırladığını belirtti. Arslan kitabını önümüzdeki günlerde yayınlayacağını söyledi.

Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi ile mücadele eden Türkiye'de yaşanan sıkıntılar kadar güzel yürekli pek çok insanın da ortaya çıktığını belirten Sebiha Arslan, “Bu süreçte ‘Datça Betona Dönmesin' adıyla Datça'nın güzelliklerini içeren diğeri de Türkiye'deki insanların güzelliklerini iki kitap hazırladım. Datça ile ilgili kitabımda Datça'nın bilinen ve bilinmeyen güzellikleri ile bu güzelliklerin korunması için çeşitli öneri ve tavsiyelerde de bulundum. ‘Yaşama Dokunanlar' adlı kitabımda ise 81 ilde meşhur olmayan ancak kalbi güzel insanları ele aldım. Bu kişilerin yaşama dokunuş öykülerinden oluşan hikayeleri kitabı eline alanların keyifle okuyacağına inanıyorum” diyerek kitapta yer alan isimleri Eylül Ayı içerisinde İstanbul'da düzenlenecek gala ile bir araya getirmeyi planladığını söyledi.