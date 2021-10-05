Pandemi döneminde 20 bin hasta nakli yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla genelinde yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastalara sunduğu ve 6 yıldır devam eden Hasta Nakil Hizmeti, hem hastaların, hem de hasta yakınlarının yüzlerini güldürüyor.

Uzman ekipler ve donanımlı araçlarla yapılan hasta naklinde yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasta nakil ambulansları ile evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve nakledilerek sağlık hizmetinden yararlanması sağlanıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılının Ocak ayından bu yana 45 Bin 18 hasta nakli gerçekleştirilirken, 11 Bin 292 kişiye nakil hizmeti verildi.

Pandemi döneminde 20 Bin 982 hasta nakli gerçekleştirildi

Hasta nakli esnasında Büyükşehir Belediyesi ambulans personeli hem kendi sağlığı hem de hastanın sağlığı açısından gerekli tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın naklini gerçekleştiriyor. Türkiye'de COVID-19 salgının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hasta nakil hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, tüm hijyen kurallarına dikkat ederek 20 Bin 982 hasta nakli gerçekleştirdi. Her hasta naklinin ardından hasta nakil ambulanslarını dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri 5 bin 296 kişiye de hizmet verdi. Ayrıca Büyükşehir ekipleri tarafından pandeminin yoğun olduğu dönemde 23 koronavirüs hastası gerekli önlemler alınarak nakil edildi.