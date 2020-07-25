Pandemi döneminde 540 adet paspas ürettiler

1 Temmuz tarihinden itibaren 9 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 idareciyle üretime başladıklarını belirten Milas Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Öz, "Şimdiye kadar 540 adet paspas ürettik. İlk etapta ürettiklerimizi Muğla genelindeki okullarda kullanılmak üzere Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Amacımız pandemi döneminde okullarımıza hijyen alanında destek vermek. Talep edildiği takdirde üretmeye devam ediyoruz” dedi.

540 paspasın 75 adedinin Milas'taki özel ve devlet okullarına, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine teslim edildiğini ifade eden Öz, “Bu kapsamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz üretime destek vererek ve üretim yaparak mesleki yönden kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi.