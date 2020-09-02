Pandemi döneminde en yoğun ilgi Çiftlik Koyu'na oldu

Marmaris'in en sakin koylarından biri olan Çiftlik Koyu, pandemi döneminde en çok ilgi gören koylardan biri oldu. Suyunun temizliği ve tatilcilerin sosyal mesafeye özen göstermesi nedeniyle Çiftlik Koyu teknelerin de uğrak yeri haline geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki Çiftlik Koyu, pandemi döneminde tatilcilerin yanı sıra küçük gezi tekneleri ve lüks yatların uğrak yeri haline geldi. Şehrin gürültüsünden ve kalabalıktan kaçıp sakin bir tatil geçirmek isteyenler bölgede daha sağlıklı ve rahat bir tatil yaptıklarını belirttiler.

tatilini burada yapanlardan Gülşah Güyük (35) İstanbul'dan geldiğini belirterek koyun temiz ve sakin olması nedeniyle burayı tercih ettiğini söyledi. Koyun içindeki plajlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem verildiğini belirten bölgedeki işletmecilerden Hayrullah Şengül (53) "Pandemiden dolayı biraz etkilendik ama 15 Hazirandan itibaren canlandı, Ruslar, İngilizler gelmeye başladı. Genelde tekneciler çok gelirdi ama bu sene araçları ile gelenlerde yoğunlukta. 20-25 gündür yat turizmi canlanmaya başladı" diye konuştu.