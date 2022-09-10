Pandemi ve enerji krizi sonrası Türkiye emlak sektöründe gözde ülke oldu

İlk olarak Çin'de Aralık 2019 tarihinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ve daha sonra başlayan enerji krizi ile Türkiye emlak sektöründe gözde ülke oldu. Durumu iyi olan herkesin pandemiden sonra özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşamayı tercih ettiğini belirten Ata Yıldız Grup ortağı ve Velux Yalıkavak projesinin yürütücüsü Selahattin Yıldız, artan fiyatlara rağmen Türkiye'nin emlak sektöründe en çok tercih edilen ülkelerin başında yer aldığını söyledi.

Pandemiden sonra insanların konut seçerken sadece barınma ihtiyaçlarını değil yaşam alanlarını da göz önünde tutarak ev almaya başladığını belirten Selahattin Yıldız, pandemiye ek olarak Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı doğalgaz ambargosu nedeniyle pek çok Avrupa ülkesinden insanın yaşamını Türkiye'de sürdürmek için arayış içine girdiğini söyledi. Gelişen bu talepler doğrultusunda proje hazırladıklarını ve şu anda Bodrum'da 18 rezidans ve 65 özel villadan oluşan Velux Yalıkavak'ın evlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Selahattin Yıldız, “Pandemiden sonra çalışma hayatı online sisteme döndü. İnsanların evi de iş yeri de yaşadıkları mekanlar oldu. Bu nedenle eskiden sadece barınma amaçlı düşünülen evler artık daha ferah, rahat ve geniş balkon ve bahçesi olan binalardan seçilmeye başlandı. Geniş bahçesi, alışveriş merkezi ve spor alanları olan evlere tercih daha fazlalaştı” dedi.

“Fiyatlar yükselince üretim durdu, insanlar istediği evi bulamaz oldu”

Artan fiyatlara rağmen Türkiye'de konuta ciddi talep olduğunu belirten Yıldız, “Daha önce tatil kısıtlaması yapan aileler artık on-line sistemden çalıştığı için Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki kıyı şeridindeki projelere daha çok yönelmeye başladı. Bu da oradaki talep dengesini yükseltti. Fiyat artışlarından dolayı üretimin de azalması ile fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yükseldiği için de müşteri istediği evi her an bulamıyor. Şu anda konuta ciddi talep var. Son 2 yıldır yurtdışından talep çok fazla oluyor. Şu anda Antalya, Muğla, Yalova, İstanbul, İzmir'in kıyı şeritlerinde yabancılara konut satışı oldukça fazla” diyerek özellikle AB ülkelerinin hem daha rahat yaşam hem de Türkiye'nin güneşinden faydalanmak için sahil şeridinde yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

İnternetin yaygınlaşması ile kendi işini yapan pek çok firma sahibinin daha çok malikane tarzı geniş odalı ailesiyle kalıp zamanını iyi geçirebileceği geniş mekanlara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Yıldız, “Firma olarak bu ihtiyaçları göz önünde tutarak yeni projeler oluşturduk. Sadece Velux Yalıkavak'ta 52 dönüm arazi üzerinde 113 tane bağımsız bölüm yaptık. Yaşam alanları rahat, geniş ve ferah olsun diye yeşil alanları da oldukça geniş bıraktık. Burada insanlar isterse kendi sebzesini bile yetiştirebilecek. Bunun yanında ulaşım ve trafik sıkıntısı yaşanmaması için hem karadan hem de denizden ulaşım sağlanacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu özellikler de tercih meselesi oluyor” diye konuştu.