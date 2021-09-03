Pandemide yapamadıkları ‘KEP'lerini fırlattılar

Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yüz yüze düzenlenen törenlerle diplomalarına kavuştu.

Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni, Üniversite stadyumunda gerçekleştirildi. Geleceğin eğitim neferleri, Öğretmen Marşı eşliğinde ailelerini ve protokol üyelerini selamlayarak tören alanındaki yerlerini aldı.

Mezuniyet töreninde öğrencilere ve velilerine seslenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Eğitim Fakültesi'nin Türkiye'deki üniversiteler içinde zirveyi zorladığına vurgu yaparak, “Üniversitemiz bugün, yeniliğe devamlı ayak uyduran bir müfredatla, kariyer etkinlikleriyle girişimci, dışa dönük ve özgüveni yüksek öğrenciler mezun ediyor. İşte bu nedenle, mesleki yaşantınızda her daim bir adım önde olma fırsatı bulacaksınız. Bu vesileyle sizlerin bu günlere gelmenize fedakârlıkla katkı sunan üniversite personelimizi, kıymetli ailelerinizi ve hocalarımızı kutluyorum. Ayrıca geleceğimiz olan öğrencilerimize desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen; Sayın Valimize, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve STK'larımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız'ın konuşmalarının ardından, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nigar İpek Eğilmez, öğrencilere öğretmen andını okuttu. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgelerinin verilmesinin sonrasında öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulunda da mezuniyet heyecanı yaşandı. Yüksekokul bahçesinde düzenlenen tören, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı mezunları adına Yüksekokul birincisi Sergen Cepbur'un konuşması ile başladı. Ardından mezuniyet kütüğüne dönem rozeti çakıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, meslek yüksekokullarının ülke ekonomisinin üretkenliğini ve rekabet üstünlüğünü artırması için hayati önem taşıdıklarına değinerek, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de MSKÜ markasının değerine değer katacağını ve ülkemizin refah seviyesini yukarılara taşıyacağını söyledi.