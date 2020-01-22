Panik kaza getirdi, 1 yaralı

Milas'tan Söke istikametine doğru seyreden bir otomobil, sürücüsünün yaşadığı panik nedeniyle kaza yaptı.

Milas - Söke Karayolunda devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları tek şeritten sağlandığı bölgede kaza meydana geldi.

TOKİ kavşağına giren ve Söke istikametine doğru manevra yapan Y.Ç. idaresinde 48 KZ 191 plakalı tırı fark eden 34 FK 3151 plakalı aracın sürücüsü Beytullah Demir, panikleyince kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Atmaca yaralandı.

Yaralı Atmaca ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başladığı öğrenildi.