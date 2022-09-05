İhlas Haber Ajansı

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Paraşüt kazasında hayatını kaybeden emekli asker Milas'ta toprağa verildi

Batman’da paraşütle atladıktan kısa bir süre sonra paraşütü yere çakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli astsubay paraşütçü Ali Özkan, Milas’ta toprağa verildi.

Batman'da paraşütle atladıktan kısa bir süre sonra paraşütü yere çakılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli astsubay paraşütçü Ali Özkan, Milas'ta toprağa verildi.


Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi'nden yelken kanat ile havalanmaya çalışan Ali Özkan (48) ve Emin Çoban (41) bilinmeyen nedenle karayoluna düşmüş ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan Özkan ve Çoban olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamıştı.



Menteş'te toprağa verildi


Kazada yaşamını yitiren Özkan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gümüşlük Mahallesi'nde yer alan baba evine getirildi. Daha sonra ise Menteş Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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