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Paraşüt kazasında ölen pilot ve yabancı yolcunun cenazeleri 21 saat sonra kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, paraşüt kazasında ölen pilot ve Pakistan uyruklu yolcunun cenazeleri, 21 saat sonra düştükleri kayalıklardan kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, paraşüt kazasında ölen pilot ve Pakistan uyruklu yolcunun cenazeleri, 21 saat sonra düştükleri kayalıklardan kurtarıldı.


Babadağ'ın bin 200 metre yüksekliğindeki pistten uçuş için atlayış yapan tandem paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile yabancı uyruklu yolcusu, beraber havalandıktan kısa bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Jandarmanın cenazelerin yerini drone kullanarak tespit etmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden yabancı amatör paraşütçünün 27 yaşındaki Pakistanlı Zarak Zaheer olduğunu tespit etti.


Güçlükle ulaşılan cenazelerin, düştükleri yerden karayoluyla alınmaları mümkün olmadığı için günün ağarması beklendi. Cenazeleri almak için sabah Aydın'dan kalkan askeri helikopter, hava muhalefeti nedeniyle bölgeden geri dönmek zorunda kaldı. Fethiye Şehir Stadı'na iniş yapan helikopter, 2 AKUT ve 2 askeri personelle birlikte yeniden havalandı. Paraşüt kazasında ölen iki kişinin cenazeleri, helikoptere alınarak stada getirildi. Burada bekletilen cenaze aracına alınan cenazeler otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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