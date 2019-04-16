Paraşüt kazasında ölen pilot ve yabancı yolcunun son anları ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, paraşüt kazasında ölen pilot ve Pakistan uyruklu yolcunun bin 200 metreden atladıkları son anların görüntüsü ortaya çıktı.

Babadağ'ın bin 200 metre yüksekliğindeki pistten uçuş için atlayış yapan tandem paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile yabancı uyruklu yolcusu, beraber havalandıktan kısa bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Jandarmanın cenazelerin yerini drone kullanarak tespit etmesinin ardından bölgeye ulaşan ekipler, hayatını kaybeden yabancı amatör paraşütçünün 27 yaşındaki Pakistanlı Zarak Zaheer olduğunu tespit etmişti.

Güçlükle ulaşılan cenazelerin, düştükleri yerden karayoluyla alınmaları mümkün olmadığı için günün ağarması beklendi. Cenazeleri almak için sabah Aydın'dan kalkan askeri helikopter hava muhalefeti nedeniyle geri dönmek zorunda kalındı.

Öte yandan, birlikte atlayış yaptığı Türk yamaç paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk ile birlikte hayatını kaybeden Pakistan uyruklu Zarak Zaheer'in bin 200 metreden atladıkları son anların görüntüsü ortaya çıktı. Olumsuz hava koşulunda atlayış yapan ikilinin bir süre sonra yoğun sis içerisinde kaybolmaları görüntülere yansıdı.

Cenazeleri kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.