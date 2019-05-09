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Paraşütçü denize düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, arkadaşları ile tatilini geçiren ve Babadağ’ın 1700 metre pistinden tek kişilik atlayış yapan Rus paraşütçü, kontrolünü kaybedince denize düştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşları ile tatilini geçiren ve Babadağ'ın 1700 metre pistinden tek kişilik atlayış yapan Rus paraşütçü, kontrolünü kaybedince denize düştü.


Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi'nde tatile gelen Rus Sergey Glinkin (25) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1700 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Glinkin, deniz üzerinde akrobasi hareketleri yaptığı sırada ipler dolanınca düşmeye başladı. Hızla düşmeye başlayan Glinkin, yaklaşık 200 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.


Denize düşen Glinkin, kurtarma botuyla denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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