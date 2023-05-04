Paraşütçülerin zor anları kameralara böyle yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazaları kameralara böyle yansıdı. Bölgede fırtına nedeniyle Ölüdeniz'e inmek isterken kilometrelerce ileriye sürüklenen paraşütçüleri arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ilginç olay vatandaş kameralarına böyle yansıdı.

Bugün öğlen saatlerinde Babadağ'da bulunan bin 700 metre pistinden tekli ve ikili atlayış gerçekleştiren paraşütçüler bölgede çıkan fırtına nedeniyle plaj yerine, dağlık, ormanlık ve yerleşim yerlerine sürüklendi. Bazı paraşütçüler sağ salim inmeyi başarırken birçoğu da ormanlık alana, kayalıklara ve tarım alanların olduğu bölgeye düştü. Bazıları ise ormanlık alanlardaki ağaçlara asılı kaldı.

Fırtınanın bir anda çıkması nedeniyle yaşandığı öğrenilen paraşüt kazalarında mahsur kalanları ve yaralananları kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken ilginç olayın görüntüleri de izleyenleri şaşırttı.