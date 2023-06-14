Paravan Şirket operasyonunun Muğla ayağında 6 gözaltı

Aralarında Muğla'nın da bulunduğu 47 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100'ün üzerinde çek-senet, 2 ruhsatsız tabanca ve 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.U., H.İ.U., M.A., Y.D., M.G. ve E.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.