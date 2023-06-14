İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Paravan Şirket operasyonunun Muğla ayağında 6 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paravan şirket kurarak hayali ihracat yapan ve bu yöntemle devleti milyonlarca lira zarara uğratan 490 kişiye yönelik, 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi.

Aralarında Muğla'nın da bulunduğu 47 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100'ün üzerinde çek-senet, 2 ruhsatsız tabanca ve 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.U., H.İ.U., M.A., Y.D., M.G. ve E.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.