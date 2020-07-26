İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki kepçeye çarptı

Muğla-Aydın karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi girişinde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı. Vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil ambulansı, Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve trafik ekipleri yönlendirildi.


İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim etti. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.