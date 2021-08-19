İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki minibüs yanarak küle döndü

Muğla’nın Milas ilçesinde park halinde bulunan minibüste yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde park halinde bulunan minibüste yangın çıktı. Yangın minibüsü küle çevirdi.


Milas'ın Emek Mahallesi Sanayii Caddesi Üçyol Mevkiinde park halinde bulunan 48 S 0815 plakalı minibüste yangın çıktı.


Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.


Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından yapılan çalışma ile araçtaki yangın söndürüldü.


Çıkan yangın sonucunda araç küle döndü.

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