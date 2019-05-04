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Patenle ölümüne yolculuk

Bodrum’da bir gencin süratli bir kamyon arkasından pateniyle ölümüne yolculuğu anbean görüntülendi.

Bodrum'da bir gencin süratli bir kamyon arkasından pateniyle ölümüne yolculuğu anbean görüntülendi.


Bir vatandaş, Emin Anter Bulvarı'nda, hemen önünde hızla seyir halinde olan bir kamyonun arkasındaki genci görünce şok oldu. Patenli gencin kamyonun arkasına tutunarak gittiği ölümüne yolculuğunu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yolda zikzaklar çizerek hızla seyreden kamyonun kasasına tutunarak seyahat eden patenli gencin tehlikeli yolculuğu bir süre daha devam etti. Genç patencinin canını hiçe sayarak çıktığı ölüm yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

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