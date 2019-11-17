Patili dostlar yarıştı

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından, Marmaris Belediyesinin destekleriyle organize edilen 10'uncu Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması 19 Mayıs Gençlik Meydanında düzenlendi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinlik yetenek, kıyafet ve sahibine koş olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmada çocuk folklor ve palyaço gösterisi, canlı müzik ve hediyelik eşya pazarıyla renkli geçen etkinlikle köpekler ve sahipleri keyifli bir gün geçirirken, farkındalık da oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Başkan yardımcısı İhsan Öztürk ve İlçe orman ve Tarım Müdürü Nejmettin Kaya'nın da jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışma da dereceye girenler

Kıyafet Yarışmasında 1. Lolita- Sahibi Öykü Şentürk, 2. Zeytin-Ayten Koçak ve 3. Tarçın - Fadime Karaman. Sahibine koş Yarışmasında 1. Mia - Emir Taha Bilgen, 2. Potuk- Gökalp Arı ve 3. Tucker - M. Kemal Karakuzulu. Yetenek Yarışmasında ise 1. Çomak - Beren Şen, 2. Bruiser- Lubaşka Pehlivanoğlu ve 3. Tarçın - Fadime Karaman.