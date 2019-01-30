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Patlayan televizyon evde yangın çıkardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kapalı haldeki televizyonun patlaması sonucu evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kapalı haldeki televizyonun patlaması sonucu evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Yangın, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin salonundaki odun sobasına 1 metre mesafedeki televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden ev sahibi Yangın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın'ın kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığı yangına olay yerine gelen itfaiyeye ekipleride müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde maddi hasara neden oldu.



Televizyonu sobaya yakın kurmasınlar


Ev sahibi Yangın, yangın sırasında dışarıda bulunduğunu belirterek eve girdiğinde odun sobasının yaklaşık 1 metre uzağında bulunan televizyonun patladığını gördüğünü söyledi. Evden çıkarken televizyonu kapattığını, televizyonun sobanın ısısıyla patlamış olabileceğini ifade eden Yangın, "Televizyonu sobaya yakın koymamak gerekiyormuş. Evde biraz hasarımız var. Buna şükrediyoruz" dedi.

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