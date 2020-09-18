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Patronunun parasını çalmaya çalıştı

Milas’ın Köşk Mahallesinde inşaat çalışması yapan Ö.

Milas'ın Köşk Mahallesinde inşaat çalışması yapan Ö.S., kendisine ait 48 KE 260 plakalı aracının koltuğunun alt kısmında poşet içerisinde bulunan 18 bin 700 lira parasının çalındığını iddiası ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu.


Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırma sonucunda araçtan paranın Ö. S.'nin yanında işçi olarak çalışan A.E. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.


İnşaat çalışmasının yapıldığı alanda ve çevrede yapılan araştırmada paranın bulunduğu siyah renkli poşet bulunarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi.


Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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