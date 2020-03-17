Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Pazar günü denize açılan üç arkadaşın arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt mevkiinde Ayın Koyu olarak tabir edilen bölgeden dün ( 15 Mart 20) sabah 08.00 civarında 4,25 metrelik fiber tekne ile açılan üç arkadaş Erdoğan İ., Özkan A. ve Metin i. haber alamayan yakınları hemen Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri karadan Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris Sahil Güvenlik botları denizden ve jandarma ekipleri ise karada yaptıkları aramada 55 yaşındaki Beldibi Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkânı işleten Metin İnce'nin elbiselerine ulaştığı söylenmişti. Ancak kayıp şahısların yakınları kıyafetlerin onlara ait olmadığını belirtti.

Kayıp şahıslardan birinin yüzme bilmediği diğer ikisinin çok iyi yüzücü olduklarını belirten tanıyanlar umutlarını kaybetmediklerini söylediler.

Sahil Güvenlik botları denizden ve havadan helikopter ile Jandarma ekipleri karadan sahil boyunca arama çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca arama çalışmalarına Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri de destek veriyor.