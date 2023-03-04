İhlas Haber Ajansı

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Pazar günü Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla ve çevresinin Pazar günü saat 10.00-18.00 arası gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.


Uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli(21-50 kg/m2) olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaydetmesi beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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