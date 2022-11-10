Pazarcılardan Atatürk'e saygı duruşu

10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla'da sabah tören düzenlendi. Muğla'daki tören Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilirken, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıldönümünde saat 09.05'de bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıldönümü Muğla'nın Menteşe ilçesinde halk hazarının kurulduğu güne denk geldi. Halk pazarında saat 09.05'te sirenlerin çalması ile pazaryerinde tüm alışveriş aniden dururken, bir dakikalık saygı duruşuna geçildi.