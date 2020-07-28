Pazarın gözdesi Şampiyon satılmazsa, arenaya çıkacak

Muğla'nın Milas ilçesinde sahibi tarafından boğa güreşleri için hazırlanan, pandemi dolayısıyla güreşlerin yasaklanması sonucu areneya çıkamayan 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Şampiyon isimli boğa Kurban Pazarı'nda alıcısını bekliyor. 30 bin liraya satışa çıkan Şampiyon isimli boğa, alıcısı çıkmazsa güreşlerin başlaması ile arenada boy gösterecek.

Pandemi dolayısıyla Milas Hayvan Pazarı eski hareketli günlerini ararken, Kurban Bayramı için pazara gelen vatandaşlar Kovid-19 önlemleri kapsamında kurbanlık bakıyor. Geçen senelere oranla kurban fiyatlarında artış gözlemlenmezken, küçükbaş hayvanlar 1400 ile 3 bin 500 lira arasında, büyükbaş hayvanlar ise 8 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcısını bekliyor.

"Şampiyon pazarın gözdesi oldu"

Hayvan Pazarın'da 30 bin lira fiyat ile satışa sunulan yaklaşık 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Şampiyon isimli boğa ise pazarın gözdesi oldu. Boğa güreşi için hazırlanan ancak pandemi nedeni ile henüz güreşemeyen Şampiyon adlı boğa Hayvan Pazarında görücüye çıktı. Yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki üzerindeki ağırlığındaki boğa fiyatı ile pazarın lideri oldu. Pazar gelen vatandaşlar cüssesi ile dikkat çeken Şampiyon'a yoğun ilgi gösterdi. Kalabalığa ve sese alışması amacı ile sahibi tarafından pazarda sergilenen boğanın alıcı bulursa satılacağı, satılmazsa da güreşlerin başlaması ile Arenada güreş tutacağı öğrenildi.