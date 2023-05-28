Pazartesi Muğla'nın iç kesimlerine şiddetli yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Pazartesi günü Muğla'nın iç kesimlerine şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”