Pedallar Antik kent Herakleia'da döndü

Muğla'nın Milas ilçesi Bafa Gölü kenarındaki Heraklia Antik Kenti, 2. Uluslararası Bafa MTB Cup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

2. Uluslararası Bafa Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapan Kapıkırı Mahallesi'nde şampiyonanın ödül töreni yapıldı. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Muğla Gençlik ve Spor Daire başkanları tarafından takdim edildi.

Bafa MTB Cup Şampiyonası 127 sporcunun katılımıyla, 7 kilometrelik parkurda, 7 kategoride gerçekleşti.