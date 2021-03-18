Muğla'da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, kentin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal gerekse uluslararası tanıtımına ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Pedasa Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak'ın yanı sıra Kazı Bilimsel Danışmanlığını Prof. Dr. Adnan Diler'in yürüttüğü Bodrum ilçesine bağlı Pedasa Antik Kenti ile ilgili hazırlanan destek protokolü taraflar arasında gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesi Konacık mahallesinden 2 kilometre yukarıda yer alan ve antik kaynaklarda Karların ataları olarak gösterilen Leleglerin Bodrum yarımadasında kurduğu en önemli yerleşme olma özelliği taşıyan Pedasa Antik Kenti protokolü ile ilgili Vali Orhan Tavlı, Muğla'daki antik kentlerin önemine vurgu yaparak, bu protokol ile Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ilgilendiği antik kentlerin diğer kurumlarla da iş birliği içinde sahip çıkılması için uğraş verdiklerini söyledi. Toplantının sonunda Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Adnan Diler yaptıkları kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı.