?Pergel' projesi ile ??rencilere hayvan sevgisi a??lan?yor

Milli e?itim bakan? Ziya Sel?uk'un Bakanl?k bah?esindeki ?Pergel' isimli k?pe?i sahiplenmesinin ard?ndan okullar?n hayvan sahiplenebilmeleri ve ??rencilere hayvan sevgisinin a??lanmas? i?in ba?lat?lan ?Pergel' projesi kapsam?nda oyuncu ve hayvan sever Semih ??dig?l ??rencilere hayvan sevgisi a??lanmas? konular?nda bilgilendirme ziyaretleri ger?ekle?tiriyor.

Sokak hayvanlar?n?n korunmas?na ili?kin fark?ndal?k olu?turma misyonu kapsamda G?rcistan, Azerbaycan ile T?rkiye'nin yedi b?lgesindeki ?e?itli illere ziyaretlerde bulunan ??dig?l, Yata?an'da be? okulu ziyaret etti. Gazi Anadolu Lisesinde ger?ekle?tirdi?i ve g?rsel ??elerle destekledi?i sunumunda, ?Ger?ek hayatta dizilerdeki gibi toz pembe olaylar ya?anm?yor ya da iyi y?rekli insanlar kahraman olup iyileri k?t?lerden korumuyor. ?nsanlardan ve onlar?n zul?mlerinden zavall? hayvanlar? da korumuyorlar. G?r?p de g?rmezlikten, duyup da duymazl?ktan geldi?imiz o masum canl?lar?n haklar?n? savunmak i?in motosikletimle s?rekli dola??yorum. Bu u?urda 25 bin kilometre yol yapt?m. Sokak hayvanlar?n? anlamak i?in onlar gibi ya?ad?m. Onlar gibi sokakta, parkta, bah?ede, banklarda yatt?m. Baz? insanlar taraf?ndan ta?land?m, yuhaland?m hatta ?iddete maruz kald?m. Asl?nda bir anlamda sosyal deneydi t?m bunlar. ?nsanlar?n hayvanlara yakla??mlar?n? ve ne kadar merhamet, vicdan yoksunu olabildiklerini, ne kadar zalimle?ebildiklerini insanl???mdan utanarak g?rd?m. T?m insanlara hayvanlarla empati kurmay? ve vicdanlar?na kulak vermeyi ?neriyorum? dedi.

Hayvan haklar? savunucusu ??dig?l konu?mas?na, ?T?rkiye'de 500'den fazla bar?nak bulunuyor. Buralar hayvanlar?n bak?ld??? ya da korundu?u yerler de?il, birer ?l?m kamp?d?r. Petshoplar yaln?zca maddi kazan? elde etmek i?in hayvanlar?n umars?zca al?n?p sat?ld??? sonras?nda da yeni sahiplerince ?iddete u?rat?ld??? yerlerdir. Bunlar? fark edin l?tfen. Milli E?itim Bakan?m?z sesimi duydu ve 'Her Okula Pergel' projesini ba?latt?. Pergel bir k?pek. Bu proje ile okulun bah?esine bir kul?be yap?lmas?, bu sayede ??rencilerin ve ??retmenlerin hatta vatanda?lar?n sokak hayvanlar? konusunda olumlu bak?? a??s? geli?tirmeleri sa?lanm?? olacak. Say?n Bakan?m?za bu duyarl?l???ndan dolay? te?ekk?r ediyorum? dedi.