Personel Lojmanında Yangın Korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otelin personel lojmanında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile otele sıçramadan söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi turistik çarşısı Hisarönü mevkisinde bulunan bir otelin, personel lojmanında iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangını fark eden otel personeli 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın sırasında bir kaynak işçisi elinden hafif yaralandı. Yangın nedeniyle lojman kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturmayı Ölüdeniz Jandarma karakol komutanlığı ekipleri sürdürüyor.