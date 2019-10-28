Pervin Töre: "Başarılı ilerleyişimizi kirli kumpaslarla durduramayacaklar"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönelik çıkan "İl Milli Eğitim Müdüründen kızına 1,5 milyon TL'lik ihale kıyağı iddiası" başlığı ile yayına verilen haber ile ilgili Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi. Karar sonrası habere erişim engellendi ve haber, internet sitesinden kaldırıldı.

Verilen karar sonrası Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından yapılan basın açıklamasında, "İnternet ortamında yayın yapan ve eğitim haberleri yayınlayan bir internet sitesinde İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve aile efradını hedef alan "İl Milli Eğitim Müdüründen Kızına 1.5 Milyon TL'lik İhale Kıyağı İddiası"başlığı ile yayına verilen haber tamamen hayal mahsülü olup son aylarda Muğla Eğitiminde elde edilen başarılara gölge düşürmek isteyen odaklarca servis edildiği mülahaza edilmektedir. Söz konusu internet sitelerinde yer alan bu yalan haber ile ilgili Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince Anayasanın 28. Maddesini ihlal ettiği ve bu sebeple erişimin engellenmesi kararı verilmiş ve haber internet sitelerinden kaldırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Muğla iline öğretmenler odası yapılması için 1.5 Milyon TL'lik bir ödenek gönderilmemiştir. Böyle bir ihale yapılıp bir firmaya bu iş verildi iddiası gerçek dışıdır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm iş ve işlemlerinde yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. Biz Muğla Eğitimcilerinin başarılı ilerleyişini hayal ürünü haber ve kirli kumpaslarla durduracağını sananlar yanılacaktır. Muğla Eğitimindeki yükselişin durdurulmadına eğitimciler olarak asla izin vermeyeceğiz. Muğla için çalışmaya ve Muğla'nın çocuklarına kaliteli eğitimin kapılarını aralamaya devam edeceğiz" diye ifade edildi.