Petrol Ofisi'nden güneş enerjili benzin istasyonu

Türkiye'nin önemli akaryakıt şirketlerinden Petrol Ofisi, solar çatısı ile güneş enerjili istasyonunu Bodrum Ortakent'te hizmete soktu. 153 adet yüksek verimli güneş paneli bulunan bayinin solar sistemi 42,075 kWp kurulu güçle, istasyonun tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayacak. Yaklaşık 30 evin senelik elektrik ihtiyacını karşılaşabilecek kapasitedeki sistem ile yılda 180 ağaç kurtarılacak ve 32 ton karbon salımı engellenecek.

Petrol Ofisi'nin ilk güneş enerjili istasyonu, Bodrum Ortakent'te düzenlenen törenle hizmete girdi. Petrol Ofisi bayisi Paşalılar Petrol'ün ve Mustafa Paşalı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şirketin yöneticileri, projenin uygulamasını yapan RM İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı, Solarçatı CEO'su Utku Yılmaz, Solarçatı yöneticileri ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da katıldılar.

İstasyonun elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor

Açılışı gerçekleştirilen Petrol Ofisi istasyonunda, 275 Watt'lık 153 adet yüksek verimli yerli üretim panel ve 2 adet invertör kullanıldı. Toplam 42,075 kWp'lık kurulu güce sahip istasyonda, yıllık 70.266 kWh'lık elektrik üretilmesi bekleniyor. Kurulu sistem, istasyonun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. İstasyonda kurulu solar sistem ile, 30 dairelik bir site ya da küçük bir sokağın tüketimine eşdeğer elektrik üretiliyor.

Özellikleri ile Türkiye'de de ilklere imza atıyor

Yapılan bilgilendirmede; güneş enerjili istasyon, farklı özellikleri ile Türkiye'nin de bazı ilklerinden olduğu kaydedildi. Solar çatıya sahip istasyon, yeni yönetmelik kapsamında ön kabulü yapılarak, şebekeye elektrik sağlayan istasyon; gündüz ürettiği elektriği gece kullanabilme avantajına da sahip.

Yılda yaklaşık 30 evin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Açılışı gerçekleştirilen solar çatılı istasyonun, karbon ayak izinin azaltılmasına en güzel örneklerden birini oluşturduğunu belirten Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce açılışını gerçekleştirdiğimiz bu istasyon, Petrol Ofisi'nin standartlarına, ruhuna yakışır bir projeye imza atmıştır. Şirket olarak biz işimizi en iyi, en kaliteli şekilde yapan, öncü, örnek olan, ilklere imza atan bir şirketiz. Bunu bir anlamda 78 yıllık köklü bir geleneğimizin, pazar ve sektör liderliklerimizden aldığımız sorumluğun da bir eseri, mirası olarak görüyoruz. Bu istasyonumuz da, bayimiz Paşalılar Petrol de çok doğru, sadece şirket çatısı altında değil Türkiye çapında gerçekleştirdiği ilklerle de örnek, alanında öncü bir proje geliştirmiştir. Güneş enerjisi ile istasyonumuzda üretilen elektrikle, yaklaşık 30 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılamaya yetiyor. Elde edilen bu yenilenebilir enerji ile yılda yaklaşık 180 ağaç kurtarılıyor ve 32 ton karbon salımını engelleniyor.

Şirket olarak, elektrikli araç teknolojilerini, geliştirdiğimiz e-POwer ile destekliyoruz. Elektrikli araçları, ayrı ve özgün bir kanopi altında şarj imkanı sunuyoruz. e-POwer'ları, şehirlerarası karayollarının belirli noktalardaki istasyonlarımıza yerleştirerek, şarj ve menzil sorunları nedeniyle adeta şehiriçlerinde sıkışıp kalmış elektrikli araçları özgürleştirdik. Şimdi elektrikli araçlar Petrol Ofisi kalite ve güvencesi altında, İzmir'e, Antalya'ya, Bodrum'a, Ankara'ya, Eskişehir'e, Bursa'ya ve hatta İpsala'ya dahi rahatlıkla gidebiliyorlar. Keza, geçtiğimiz hafta da alanında Türkiye'nin ilk ve öncü projesi olan Yakıt Emniyet Sistemi - YES'in lansmanını gerçekleştirdik. PO/Gaz'da yakıt kalitesi ve tam dolum konularında yüzde 100 garanti sunan YES ile tüm dünyada ‘temiz enerji' olarak kabul edilen LPG'nin yani otogazın kullanımını destekliyor, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu adımları attığımız dönemde gerçekleşen bu proje, bizler için ayrı bir anlam ve önem taşıyor, şirketimizin bu yaklaşımını en güzel şekilde yansıtıyor" dedi.

"Kapasitemiz, bir sitenin ya da küçük bir sokağın elektrik ihtiyacına eşdeğer"

İstasyonun sahibi Mustafa Paşalı da "Taşıdığımız bu sorumlulukla tüm adımlarımızı, Paşalılar Petrol'e ve Petrol Ofisi'ne yakışır şekilde atmaya özen gösteriyoruz. Güneş enerjisi projemizde de, aynı özen ve titizlikle hareket ettik, en iyisini, en idealini hedefledik. Projemizde, yeni nesil daha verimli ve öncelikle yerli üretim teknolojileri tercih ettik. Bugün kurduğumuz güneş enerjisi sistemi ile istasyonumuzun elektrik ihtiyacının büyük bölümünü, yüzde 70'ini karşılayabiliyoruz. Kapasitemiz, bir sitenin ya da küçük bir sokağın elektrik ihtiyacına eşdeğer” şeklinde konuştu.