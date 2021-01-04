Pınar Gültekin cinayeti duruşması 15 Şubat'a ertelendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülürken, baba Sıddık Gültekin'in reddi hakim talebinde bulunması sonrası duruşma 15 Şubat tarihine ertelendi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Duruşma bugün itibariyle bitti. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 4'üncü ve 5'inci maddesine göre, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle reddi hakim istedik. Bunu somutlaştırırken birçok gerekçemiz vardı. Reddi hakim talebimizden sonra mahkeme sadece tutuklu incelemesi ile ilgili bir karar verebiliyor. Sadece bir tanık dinlenebildi. Belgelere karşı beyanda bulunamadık. Reddi hakim gerekçemize gelince, müvekkilim duruşma salonunu terk etti. Onların bu konuda bir hassasiyeti vardı. Mahkemenin tarafsızlığına helal geldiğini düşünüyor müvekkilim. Sanki yargılanan hunharca vahşice cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı değil, Pınar Gültekin imiş gibi bir intiba oluşturulmaya çalışılıyor. Pınar Gültekin'in hunharca cinayete kurban gitmesi basitleştirilmeye çalışılıyor. Bugün dinlenen tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. Önce bilmiyorum gibi söylüyor, sonra çelişkiler. Verdiği ifadeye bir bakıyorsunuz tanığın değişiyor. Bu İCloud müzekkeresini niye yazdınız, yargılamaya bir şey katmaz diyoruz. Geri alın diyoruz geri alınmıyor. Dolayısı ile müvekkillerde şöyle bir kanaat oluştu. Mahkemenin tarafsızlığına helal gelmiştir. Buradan adil yargılanma çıkmaz. Victor Hugo der ki, 'İyi olmak kolaydır, zor olanı adil olmaktır.' Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemli. Müvekkillerim buradan adil bir adaletin çıkacağına güvenmiyorlardı. Biz de reddi hakim talebinde bulunduk. Tam prosedür şudur. Reddettik. Tarafsızlığına halel geldi. Umut ediyoruz, bu talebimiz kabul görür. Önce mahkeme kendisi bir rapor yazacak. Sonra üst mahkemeye gidecek. Reddi hakim ile birlikte Ceza Muhakemesinin 7'nci maddesine göre mahkeme tutukluluk dışında bir karar veremiyor. Diğer tanıkları dinleyemiyor, delilleri toplayamıyor. Duruşma savcısı bu duruşma ile ilgili mütalaasını verdi. Sanıkların tutukluk haline devamı karar verildi. 15 Şubat tarihine kadar reddi hakim ve sonraki prosedürler işletilecek” dedi.

“Reddi hakim istiyorum”

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin'in basası Sıddık Gültekin ise, “Bu mahkemede de iyi bir adalet çıkacağına inanmıyorum. Yüreği yanan bir baba olarak maalesef mahkeme başkanı sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk defa gördüm. Ben bu mahkemeyi gerçekten bu başkan ile iyi bir adalet çıkacağına tahmin etmiyorum. Reddi hakim istiyorum. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkmayacağına inanıyorum” dedi.