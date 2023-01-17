Pınar Gültekin cinayeti duruşması tekrar görülecek

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayına ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunun istinaf mahkemesine taşınmasının ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi karardaki hukuka aykırı kısımların yargılama ile giderileceğini tespit ederek, 15 Şubat tarihine duruşma günü verdi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Kararda cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında, tahrik indiriminden yararlanarak 23 yıl hapis kararı çıkmıştı. Karar sonrası başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pınar Gültekin'in ailesi tarafından mahkeme kararı istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından istinaf başvurusu kabul edilerek, karardaki hukuka aykırı kısımların yeniden yargılama ile giderileceği düşünülerek 15 Şubat tarihine duruşma günü verildi. Böylece Pınar Gültekin cinayetinin tekrar görüşülmesinin önü açıldı.

Kararı değerlendiren Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şunları söyledi; “İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi istinaf talebini esastan reddetmemiş, karardaki hukuka aykırı olan kısımların ancak duruşma açılması yoluyla yeniden yargılama yapılmasıyla giderilebileceğine hükmetmiştir. Bu yönüyle 15 Şubat tarihinde bir duruşma günü verilmiştir. Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi, istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Fakat mahkemenin gerekçesinde vurguladığı üzere karardaki hukuka aykırılıkların düzeltilmesi ancak, yeniden yargılama ve duruşmayla giderilebileceğinden 15 Şubat tarihine 4. Ceza dairesi tarafından duruşma günü verilmiştir. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek.