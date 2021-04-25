Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Adli Tıp raporu bekleniyor

Geçen yıl Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından bidon içinde yakılarak öldürülen ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetini 3'üncü duruşması yarın (26 Nisan) Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Duruşma öncesi Muğla Adliyesi önünde Pınar Gültekin7in aile avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir tarafından gelişmelere ilişkin açıklama yapılacak. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin yanında, Pınar Gültekin'in ölüm sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu talep edilmiş ve bu rapor bekleniyordu. Mahkeme heyeti tarafından Cemal Metin Avcı'nın ilk duruşmada kendisi ile ilgili bazı fotoğraf ve videoların bulunduğunu iddia etmiş ve ABD'den Android şifresi ile ilgili yazılan müzekkereye cevap verilmiş, yeniden müzekkere yazıldığı ve sonucu bekleniyor.