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Pınar Gültekin cinayeti iddianamesi kabul edildi

16 Temmuz’da Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

16 Temmuz'da Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 3'üncü ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.


15 sayfalık iddianamede, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı için ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Delilleri karartma' suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.


Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması 9 Kasım 2020 tarihinde Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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