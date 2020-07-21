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Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cesedinin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak bar işletmecisi bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedinin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısı olarak bar işletmecisi bir kişi gözaltına alındı.


Muğla merkez Menteşe ilçesinde bar işletmeciliği yapan 32 yaşındaki C.M.A.'nın Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra barının önünde bulunan bir varilin içine koyup üzerine de beton dökerek Yerkesik bölgesindeki ormanlık alana attığı gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi.


Güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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