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Pınar Gültekin cinayetinde Mertcan Avcı serbest

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Pınar Gültekin cinayetinin 3’üncü duruşmasında ‘delilleri karartmak’ suçundan tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı serbest kaldı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Pınar Gültekin cinayetinin 3'üncü duruşmasında ‘delilleri karartmak' suçundan tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı serbest kaldı.


Muğla'da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan üçüncü duruşmasında ‘delileri karartma' suçundan tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

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