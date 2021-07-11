Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, suç delillerini yok etme iddiası ile tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası, annesi ve iş ortağı hakkında Yargıtay'a yaptığı ‘Kanun yararına bozma' başvurusunun kabul edildiğini belirterek, "Sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak" dedi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kavuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası ‘Kanun yararına bozma' talebi ile Yargıtay'a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın babası S.A., annesi A.A. ve ortağı Ş.G.O. hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor. 12 Temmuz'da görülecek 5'inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, “Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz” dedi.