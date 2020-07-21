İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınar'ın cesedi bu bidonun içerisinden çıktı

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.


Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi. Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin'in cesedi çıktı.


Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.