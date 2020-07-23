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Pınar'ın katili tek kişilik hücreye konuldu

Muğla’da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin’in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.


Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldürdükten sonra yapılan operasyon kapsamında yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E tipi cezaevine gönderilmişti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

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