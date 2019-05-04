İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Bodrum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpekle korunan lüks villanın içinde uyuşturucu madde yetiştirme amacı ile kurulmuş sera ele geçirildi.

Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpekle korunan lüks villanın içinde uyuşturucu madde yetiştirme amacı ile kurulmuş sera ele geçirildi. Polisi görünce kaçmaya çalışan şahıslara ise kendi besledikleri köpeklerin saldırısına uğradı.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akyarlar ve Akçalan mahallesinde 2 eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucunda evlerden birinde uyuşturucu madde yetiştirme amacı ile kurulmuş sera ele geçirdi. Polis görünce kaçmaya çalışan S.G.A isimli şahıs ise kendi yetiştirdiği pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.


Villayı koruyan köpekler sahibine saldırdı


Villaya kimse girmesin diye saldırgan olan pitbull cinsi 2 köpek operasyon sırasından kaçmaya çalışan H.E.C., S.G.A. ve A.A. saldırdı. Köpeklerden biri S.G.A isimli şahsı bacağından ısırarak yaraladı. 3 kardeş oldukları tespit edilen şahısların 8 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Kardeşlerden H.E.C'nin ise sahte kimlik kullandığı tespit edildi.


Akyarlar mahallesindeki lüks villada ve Akçaalan mahallesindeki başka bir evde toplam 24 kilogram kenevir bitkisi ele geçirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda iki evde arama yapan polis ekipleri evlerin çeşitli yerlerine zulalanmış, 3 gram eroin, 7 gram kokain, 15 adet uyuşturucu madde, 2 gram skunk maddesi, 5 gram kenevir tohumu, uyuşturucu öğütmekte kullanılan 2 öğütücü, 3 bin 150 lira ile 100 dolar ele geçirildi.


Oparasyon da kıs kıvrak yakalanan 3 kardeş polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan sorgularının ardından Bodrum adliyesine sevk edilen kardeşlerden A.A tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, S.G.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. H.E.C adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.