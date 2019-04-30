Piyano alabilmek için kampanya başlattılar

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, derneklerine bir konser piyanosu kazandırmak amacıyla 'Sizin de sesiniz olsun' adını verdikleri kampanya düzenlediler.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, derneklerine bir konser piyanosu kazandırmak amacıyla kampanya başlattı. Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçen Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetleri hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi. MAKSAD Oda Orkestrasının 2,5 yıl aradan sonra 4 Mayıs'ta konser vereceğini belirten Dernek Başkanı Samir Gülahmedov, önümüzdeki dönemde daha aktif olacaklarının altını çizdi, “Bu hedef doğrultusunda 20 yıllık özlemimiz olan bir konser piyanosuna sahip olma hayalimizi de gerçekleştirmek istedik” dedi.

Piyanoyu alabilmek için 'Sizin de sesiniz olsun' adını verdikleri kampanya düzenlediklerini kaydeden Gülahmedov, şunları söyledi: “Bir piyanodaki 88 tuşu manevi olarak sahiplenmek isteyen sanatseverlerin bağışlarıyla bir konser piyanosu temin etmeyi planlıyoruz. Önemli sayıda tuş manevi sahiplerine kavuştu, yaklaşık 30 tuşumuz ise halen müstakbel sahiplerini bekliyor. Sanat dostlarını MAKSAD'a destek olmaya çağırıyoruz.” Gülahmedov, MAKSAD'ın Oda Orkestrasına kazandırmak istediği piyanonun bir tuşunu manevi olarak sahiplenmenin bedelinin 350 lira olduğunu da sözlerine ekledi.