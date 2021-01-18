Piyasa değeri 1 milyon lira!

Bölgeye yapılan baskında, kazı yapan Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K., suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte piyasa değerinin 1 milyon olduğu belirlenen yaklaşık 3 kilogramağırlığında diaspor kristali ve kazıda kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Emin B., Resul D., Mesut T., ve Yusuf K'nın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.