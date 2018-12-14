İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plajlar amatör balıkçılara kaldı

Türkiye’nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan ve yaz boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris’in mavi bayraklı halk plajı, havalar soğuyunca amatör balıkçılara kaldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan ve yaz boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris'in mavi bayraklı halk plajı, havalar soğuyunca amatör balıkçılara kaldı.


Sezonun bitmesi ve havaların soğumasının ardından yazın 'iğne atsan yere düşmeyecek' görüntülerin yaşandığı plajlar amatör balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Her gün çok sayıda amatör balıkçı, sahil boyunca denize olta atıp balık tutarak vaktini değerlendiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.