Polis bayram tedbirlerini arttırdı

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanması beklenen Muğla'da Muğla Emniyet Müdürlüğü 24 Nisan'a kadar resmi, özel, motorize, yaya ve araçlar ile 272 personel ile görev aldı.

Muğla'da yaşanması beklenen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 112 resmi ekip, 44 motorize ekip, 14 Sivil ekip, 49 kadro personeli, 28 yaya personelimiz olmak üzere toplam 198 ekip ve 272 personelimiz ile birlikte görev alınmıştır. Bu görevlendirmeler araç ve yaya yoğunluğunun yaşanacağı terminaller, mezarlıklar, alış veriş merkezleri ile ana arterler üzerindeki kavşaklar üzerinde gerçekleştirilecek.

‘Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganına ait görsellerin billboardlarda, sosyal medya platformları başta olmak üzere, yerel/ulusal basın, yayın organlarında kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında vb. yerlerde kullanılarak, kamuoyunun dikkatine çekilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede hazırlanan 5 adet pankart, 100 adet afiş, Bin adet el broşürü, 5 billboard ve 10 raket halkımızın yoğun olduğu yerlerde asıldı.

Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı 14-15-20 ile 23 Nisan 2023 tarihlerinde helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunulacak. 20 Nisan 2023 ile 23 Nisan 2023 tarihlerinde Muğla'da helikopter ile trafik akışının havadan denetimleri gerçekleştirilecek.

Otobüs terminallerinde görevli personeller, 24 saat esasına göre terminallere giriş çıkış yapan tüm otobüslerin kontrollerini (Seyahat izin belgesi, takoğraf, alkol, lastik kontrolü vb.) yapmaya devam edecek. Emniyet personeli yaptığı denetimler esnasında araç kullanıcıları ile yüz yüze iletişim kurarak, araç kullanıcılarına trafik güvenliği konulu broşürler dağıtılacak.