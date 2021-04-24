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Polis cinayet zanlısı çifti yakaladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri Denizli’de işlenen bir cinayetin zanlısı çifti yakaladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri Denizli'de işlenen bir cinayetin zanlısı çifti yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Denizli'de işlenen bir cinayetin zanlılarının Ortaca'da olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, 2011 yılında Denizli'nin Çameli ilçesi Ericek Mahallesinde Ünal Yılmaz isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili aranan ve ‘kasten öldürme suçundan' haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A (43) ve eşi H.A'yı (40) yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.

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