Polis eşlerinden kütüphaneye destek

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele FETÖ terör örgütü elemanlarınca silahlı saldırı esnasında girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına adına Menteşe ilçesinde polis ve jandarma iş birliğinde oluşturulan kütüphaneye Polis Eşleri Derneği Muğla Şubesi tarafından kitap bağışında bulunuldu.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye her geçen gün kitap bağış desteği sürüyor. Polis Eşleri Derneği Muğla Şubesi tarafından temin edilen hikâye kitapları Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Muğla Şubesi Başkanı olan Aysun Çetinkaya tarafından kütüphanede öğrencilerin okumasına sunulmak üzere Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve beraberindeki polis memurlarına teslim edildi.