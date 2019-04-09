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Polis Haftası kutlamaları başladı

Türk Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ve personeli Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’yı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu ve Polis Haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ve personeli Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu ve Polis Haftasını kutladı.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Karaya, “Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması yanında birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez unsuru Polis Teşkilatımızın haftasını kutluyor, ülkemizin bekası için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, esenlikler diliyorum” dedi.

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