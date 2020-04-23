Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri kortej oluşturularak, yunus ekiplerinin açtığı dev bayrak ile şehirde tur attı. Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kortejde, ekip araçları çocuklar için bayrak ve balolar ile süslendi. Yunus ekipleri, açtığı 6 metre uzunluğunda Türk Bayrağıyla sokaklarda dolaştı.

İlçe merkezinde sirenler eşliğinde tur atan ekiplere, balkon ve evlerinin önlerine çıkan vatandaşlar Türk Bayrağı sallayarak destek oldu. Bazı vatandaşlar da korteji cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.